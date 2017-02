Yamaha sous les projecteurs

Yamaha Motor Racing présentait aujourd’hui ses équipes officielles 2017 au siège de Movistar Yamaha MotoGP à Milan. Les deux teams d’Endurance, le GMT94 Yamaha et le YART Yamaha Official EWC Team, étaient sous les feux des projecteurs.

Le YART Yamaha Official EWC Team a fait sensation en annonçant la nouvelle ligne de pilotes ainsi que son passage sur Bridgestone. L’équipe autrichienne managée par Mandy Kainz affiche une impressionnante ligne de pilotes : l’Allemand Max Neukirchner, l’Australien Broc Parkes, le Japonais Kohta Nozane, jeune pilote d’essai Yamaha qui a travaillé au développement de la YZF-R1, et l’Allemand Marvin Fritz, champion Superbike IDM 2016.

Bridgestone avec le YART Yamaha Official EWC Team

Bridgestone est l’autre nouvel atout du YART Yamaha Official EWC Team. Yamaha Factory et le YART Yamaha Official EWC Team viennent de signer un accord de développement longue durée avec le manufacturier japonais. YART Yamaha Official EWC Team aura le soutien direct de Bridgestone Japon.

Le GMT94 Yamaha reste équipé par Dunlop. Le team français managé par Christophe Guyot a présenté dès fin 2016 son nouvel équipage et l’arrivée du pilote de MotoGP, Mike di Meglio, champion du monde GP125, pour remplacer Lucas Mahias, recruté par le team GRT Yamaha officiel en Mondial Supersport. Avec David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio, le GMT94 Yamaha affiche un nouveau trio taillé pour reprendre la main après sa 9e place au Bol d’Or.

