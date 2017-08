Yoshimura Suzuki reçoit le Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy

Le Yoshimura Suzuki Motul Racing n’a rien lâché durant 8 heures ! Parti en fond de classement après une chute, l’équipe Suzuki japonaise passe 7e sous le drapeau à damier aux Suzuka 8 Hours.

Victorieux en 2007 et 2009, le Yoshimura Suzuki Motul Racing fait partie des favoris aux Suzuka 8 Hours. Qualifié en 2e position sur la grille de départ grâce à un tour bouclé en 2’06.282 par Takuya Tsuda en Top 10 Trial, l’équipe japonaise Suzuki semblait en bonne position pour défendre ses chances en tête de la course avec Tsuda et ses coéquipiers, Sylvain Guintoli et Josh Brookes.

La chute de Takuya Tsuda dès le 2e tour de course a renvoyé la Suzuki #12 en fin de classement et a bouleversé le tableau de marche. Dès leur retour en piste, Takuya Tsuda, Sylvain Guintoli et Josh Brookes ont bataillé seuls au milieu des 67 autres équipages pour remonter tour après tour, sans jamais rien lâcher.

Le Yoshimura Suzuki Motul Racing termine 7e et 1ère Suzuki dans le sillage du YART Yamaha Official EWC Team et du Honda Dream Racing à quatre tours seulement du vainqueur, le Yamaha Factory Racing Team.

Pour saluer cette course héroïque, Yohei Kato, team manager du Yoshimura Suzuki Motul Racing, a reçu le Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy des mains de François Ribeiro, promoteur du FIM EWC.

