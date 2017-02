Matt Ryan (Atlanta) élu meilleur joueur de la saison

Ryan, 31 ans, a reçu 25 votes, contre 10 à son homologue de New England et adversaire dimanche, Tom Brady, dans cette consultation de 50 consultants et journalistes spécialisés.

Ezekiel Elliott, le quarterback de Dallas, et Derek Carr, celui d'Oakland, ont reçu chacun six voix.

Il succède à Cam Newton, le quarterback de Carolina, élu MVP de la saison 2015.

A 31 ans, Ryan a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 38 passes de touchdown, un gain cumulé de 4944 yards et seulement sept interceptions.

Sous sa conduite, Atlanta a bouclé la saison régulière avec onze victoires et cinq défaites, puis s'est qualifié pour le deuxième Super Bowl de son histoire et tentera dimanche de faire tomber le grand favori, New England.

Ryan, qui avait déjà été élu meilleur joueur de la saison par l'Association des journalistes spécialisés (PFWA) mi-janvier, a également reçu le trophée de meilleur joueur offensif.