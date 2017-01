New England fidèle au rendez-vous

Les Patriots, meilleure équipe de la saison régulière, ont justifié leur statut de favoris, mais leur emblématique quarterback Tom Brady qui vise à 39 ans un cinquième Super Bowl, a passé une mauvaise soirée. Sous pression face à la défense très agressive des Texans, la star des Patriots a vu deux de ses passes intercepter par Houston et a fini la rencontre avec 18 passes réussies sur 38 tentées pour un gain de 287 yards et deux passes de touchdown.

Les Patriots ont pu s'appuyer sur leur running back Dion Lewis, qui a inscrit trois touchdowns, dont deux en première période. Lewis, de retour en novembre d'une blessure à un genou qui l'a tenu éloigner des terrains pendant un an, est le premier joueur dans l'histoire à marquer dans un match des play-offs un touchdown sur une course, un autre sur une passe et le troisième après la réception d'un coup de pied.

Le prochain adversaire des Patriots le 22 janvier sera Kansas City ou Pittsburgh, opposés dimanche en quarts de finale. "On devra beaucoup mieux jouer, on a perdu trop de ballons, c'est cool d'atteindre la finale de conférence pour la sixième saison de suite, cela serait plus cool encore de gagner le prochain match", a prévenu Brady.

Seattle sombre

Plus tôt, les Atlanta Falcons avaient nettement dominé les Seattle Seahawks, vainqueurs du Super Bowl en 2014, 36 à 20. Seattle, longtemps considéré comme la meilleure défense de NFL, a sombré lors de la 2e période en encaissant 19 points, dont deux touchdowns. Les Seahawks ont concédé un total de quatre touchdowns, tandis qu'Atlanta a réussi avec 36 points marqués le deuxième match de play-offs le plus prolifique de son histoire.

Le quarterback d'Atlanta Matt Ryan a cimenté son ambition d'être sacré meilleur joueur de la saison (MVP) avec ses 26 passes réussies pour 37 tentées, dont trois passes de touchdown, aucune interception et un gain total de 338 yards. Ryan qui n'avait jusque-là remporté qu'un seul match de play-offs en cinq tentatives, a nettement dominé Russell Wilson, son homologue de Seattle (17 passes réussies sur 30 tentées, deux passes de touchdown, deux interceptions et un gain de 225 yards).

Les Falcons qui ont conclu leur saison régulière avec onze victoires, soit une de plus que les Seahwaks, avaient déjà battu Seattle à ce stade de la compétition en 2013, avant de chuter en finale de conférence contre San Francisco pour leur dernière apparition en play-offs. Dimanche prochain, Atlanta défiera le grand favori Dallas ou Green Bay.