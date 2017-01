Green Bay rafle la mise à Detroit

Les deux derniers billets pour les playoffs de la NFL sont revenus à Green Bay et Detroit, dimanche, tandis que la traditionnelle valse des entraîneurs en fin de saison régulière a déjà débuté. Les Packers et les Lions ont décroché leur qualification, avant même de s'affronter dans la soirée de dimanche, match remporté par Green Bay 31 à 24.

Ils ont profité de la défaite des Washington Redskins, le troisième prétendant aux play-offs, à domicile face aux New York Giants (19-10). Le dernier candidat aux play-offs, Tampa Bay, s'est imposé 17 à 16 face à Carolina, finaliste malheureux du dernier Super Bowl, déjà éliminé, mais la franchise floridienne est éliminée malgré son bilan de neuf victoires et sept défaites.

Les New England Patriots ont fini avec le meilleur bilan de la saison régulière après leur 14e victoire en seize matches, une démonstration 35 à 14 à Miami. Leur quarterback Tom Brady qui vise à 39 ans un cinquième sacre, a réussi 25 passes pour 33 tentées et les "Pats" disputeront leurs matches des play-offs à domicile. Leurs principaux rivaux pour le titre, les Dallas Cowboys, avec une équipe privés de plusieurs atouts, dont la révélation Ezekiel Elliott, ménagés, se sont inclinés 27 à 13 à Philadelphie dans un match sans enjeu.

La valse des entraîneurs a commencé

Dallas (13 v-3 d) était déjà assuré de finir à la première place de la NFC et jouera donc tous ses matches à domicile. Les play-offs débutent dès samedi prochain avec un premier tour opposant Miami à Pittsburgh et Oakland à Houston pour l'AFC, tandis que Green Bay sera opposé aux New York Giants et Seattle à Detroit, dans l'autre conférence.

Comme à chaque fin de saison, les équipes éliminées ont commencé à licencier leurs entraîneurs, peu après leur dernier match. Les San Diego Chargers qui pourraient déménager à Los Angeles à l'intersaison, ont limogé Mike McCoy après quatre saisons, la dernière conclue avec un bilan de cinq victoires et onze défaites.

Les San Francisco 49ers se sont séparés après une seule saison, la pire de leur glorieuse histoire (2 v-14 d), de Chip Kelly, leur troisième entraîneur limogé en trois saisons. Ils ont également licencié leur manageur général Trent Baalke, en poste depuis 2005. Les Denver Broncos, vainqueurs du dernier Super Bowl, devraient officialiser des changements dans leur encadrement lundi, surnommé traditionnellement "Black Monday", le lundi noir des entraîneurs de NFL. Gary Kubiak, l'entraîneur de Denver depuis deux saisons, aurait en effet décidé de quitter son poste pour raisons de santé.