NFL : Les Browns ont renoué avec la victoire, les Giants retrouvent enfin les playoffs

Pour Noël, ils ont exaucé les voeux de leurs fans. Après 14 défaites consécutives, les Cleveland Browns se sont offerts samedi leur première victoire lors de la saison en NFL. Les Browns sont venus à bout des Chargers de San Diego (20-17). En comptant la fin de la saison régulière 2015, les Browns ne s'étaient plus imposés depuis plus d'un an (le 13 décembre 2015) et une victoire contre San Francisco (24-10). La fin d'un long chemin de croix.

Cleveland était en lice pour devenir la deuxième équipe de l'histoire de la NFL à perdre tous ses matches de saison régulière. Les Detroit Lions resteront donc, pour au moins une saison encore, la seule équipe à avoir perdu 16 matches en une saison (en 2008).

Les joueurs des Cleveland Browns Jamie Meder (n°98) et Danny Shelton (n°55)AFP

Les Giants en playoffs, hécatombe chez les QB

Dans les autres rencontres de la soirée du réveillon, Atlanta a décroché sa qualification pour les playoffs en battant Carolina (33-16), vice-champion en titre et déjà hors course pour les phases finales (les Panthers de Cam Newton sont bons derniers de la division Sud dans la Conférence nationale). Avec les Giants de New York, également qualifiés sans jouer samedi soir (première qualification depuis le titre de 2011), les Falcons sont la sixième équipe à valider officiellement leur billet pour les playoffs après les Cowboys de Dallas, les Patriots de New England, les Seahawks de Seattle et les Raiders d'Oakland.

Les Raiders ont décroché samedi soir une douzième victoire (12v-3d) en battant Indianapolis (33-25). Mais ils ont surtout perdu leur quarterback, Derek Carr, qui s'est fracturé le tibia droit et sera indisponible pour les playoffs. Même punition pour Tennessee qui a également perdu son quarterback, Marcus Mariota, sur blessure. Les Titans ont qui plus est compromis leurs chances de qualification en s'inclinant à Jacksonville (38-17). Enfin, San Francisco a signé sa deuxième victoire de la saison en débordant en fin de match les Rams à Los Angeles (21-20).

Ce dimanche, le choc de Noël mettra aux prises les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh. Une rencontre de la Conférence américaine (AFC) qui promet d'être chaude pour ce qui constitue la plus grosse rivalité de la NFL. D'autant que les deux équipes sont à la lutte pour la première place de la division Nord, qualificative pour les playoffs.

N. B.