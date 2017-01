Playoffs NFL : La course au Super Bowl commence ce week-end

Houston Texans (9-7) – Oakland Raiders (12-4)

Samedi - 22h35

Oakland attend ça depuis 14 ans. Les Raiders n'avaient plus mis les pieds en playoffs depuis 200 3et leur défaite au Super Bowl contre Tampa Bay. Risée de la NFL pendant une bonne décennie, le Black and Silver bénéficie de plusieurs bonnes drafts d'affilée pour relever enfin la tête. Mais difficile d'imaginer que les Raiders puissent jouer un rôle majeur dans ces playoffs, malgré leur remarquable campagne (12 victoires, 4 défaites). La fracture de la jambe du QB Derek Carr, candidat au titre de MVP, a ruiné leurs rêves de grandeur. Pire, le week-end dernier, son suppléant, Matt McGloin, s'est blessé à son tour.

C'est donc avec le rookie Connor Cook au poste clé de quarterback qu'Oakland va fêter son retour en playoffs. Et en laissant filer la division et la deuxième place de la conférence au profit de Kansas City lors de la dernière journée de saison régulière, les Raiders se sont encore compliqués la vie. Ils doivent du coup se déplacer à Houston samedi. Les Texans connaissent eux aussi des soucis de QB et vont s'en remettre à Brock Osweiler, loin de constitue rune garantie absolue. Ils font office de maillons faibles parmi les équipes présentes en playoffs dans l'AFC, mais s'il y a bien un adversaire prenable pour Houston, vu le contexte, ce sont ces Raiders-là. Il serait étonnant que le tableau d'affichage s'emballe. Alors, le dernier mot à la meilleure défense ?

La stat à avoir en tête : Connor Cook n'a pas joué un seul snap en NFL. Le rookie va devenir le premier quarterback de l'histoire à effectuer ses premiers pas lors d'un match de playoff.

Pittsburgh Steelers (11-5) vs Miami Dolphins (10-6)

Dimanche - 19h05

Mal en point peu après la mi-saison, les Steelers pointaient à 4-5 après une série de quatre défaites. Mais ils ont fini la saison régulière en trombe, remportant leurs sept derniers matches pour arracher la division AFC Nord et gagner le droit de disputer ce tour de wild-card à domicile. Point faible de l'équipe ces dernières années, la défense, rajeunie, a affiché de nets progrès. Mais c'est surtout à travers son attaque, menée par le QB Ben Roethlisberger, le running back LeVeon Bell et le receveur Antonio Brown, que Pittsburgh inspire la crainte. Pour la première fois, Mike Tomlin peut d'ailleurs compter sur ses trois "B's" en playoffs.

A l'inverse, les Dolphins arrivent en après-saison avec une infirmerie bien remplie. Le quarterback Ryan Tannehill, insuffisamment remis d'une blessurfe à un genou, ne devrait pas pouvoir tenir sa place et en défense, le secondary est diminué par les absences des deux safeties titulaires, et celle, possible, du cornerback Byron Maxwell. Bref, les playoffs ne tombent pas à pic pour Miami. Les Floridiens peuvent certes se souvenir qu'ils ont battu les Steelers cette saison, et nettement, même (30-15). Ce jour-là, Miami avait dominé physiquement et le running back Jay Ajayi avait gagné 204 yards au sol. Mais en trois mois, beaucoup de choses ont changé, des deux côtés...

La stat à avoir en tête : S'ils s'imposent dimanche, les Steelers signeront leur 34e victoire en playoffs, égalant le record historique des Dallas Cowboys.

Ben Roethlisberger sacké lors du match de saison régulière entre Miami et Pittsburgh.Eurosport

Green Bay Packers (10-6) vs New York Giants (11-5)

Sans doute l'affiche la plus exigeante de ce premier week-end de playoffs, qui n'aurait pas fait tâche en finale de conférence... Green Bay a longtemps été dans une position délicate dans la course aux playoffs, mais les Packers ont gagné leurs six derniers matches pour coiffer Detroit au poteau dans la NFC North. Pour la confiance, difficile de faire mieux. Avec Aaron Rodgers à la baguette, l'attaque du Pack a les moyens de ramener la franchise du Wisconsin au Super Bowl. Rodgers forme avec son receveur favori, Jordy Nelson, une doublette redoutable.

Mais attention, Eli Manning connaît lui aussi le parfum de la victoire. Et les Giants ont de la mémoire : lors de leur parcours victorieux en 2008 et 2011, ils s'étaient imposés à Lambeau Field en playoffs. Le genre de vibrations toujours bonnes à prendre avant un tel choc. Le receveur Odel Beckham-Junior va disputer son tout premier match de playoffs et il pourrait bien être décisif par sa capacité à provoquer des "big plays". La défense des Giants, elle, semble capable de freiner Rodgers et sa bande, à défaut de la stopper complètement. Un match qui pourrait se jouer à un rien, et se résumer à une ou deux actions en fin de rencontre...

La stat à avoir en tête : Lors des sept derniers duels en playoffs entre ces deux équipes, le vainqueur a systématiquement atteint le Super Bowl.

Seattle Seahawks (10-5-1) vs Detroit Lions (9-7)

Dans la nuit de dimanche à lundi à 2h15

Les Lions ont laissé un sentiment de gâchis cette saison. Ils avaient tout pour remporter leur division mais se sont inclinés lors trois dernières sorties, dont un dernier match perdu à domicile contre leur rival direct, Green Bay, fatal pour le titre de division. Ceci dit, Seattle n'apparaît pas franchement lancé à pleine vitesse non plus, avec trois victoires et trois défaites pour boucler la saison régulière. Et leur dernier succès, arraché face à des 49ers pourtant en miettes, a fini d'inquiéter plus qu'il n'a rassuré.

Le bras du QB Matthew Stafford est une arme potentiellement redoutable, mais la ligne offensive de Detroit n'est pas toujours capable de le protéger de façon adéquate. Et quand il est sous pression, Stafford a parfois tendance à prendre les mauvaises décisions. Son receveur préféré, Golden Tate, sera motivé face à son ancienne équipe. Les Seahawks, eux, pâtissent de l'absence de leur safety All-Pro Earl Thomas en défense. Moins dominateur en défense et laborieux dans le jeu de course au plan offensif, Seattle ne ressemble plus vraiment à l'irrésistible vainqueur du Super Bowl en 2014. Mais à domicile, les Seahawks seront tout de même difficile à prendre.