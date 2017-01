Playoffs NFL : Les Green Bay Packers n'ont fait qu'une bouchée des New York Giants

La logique a été respectée pour ce qui constituait sans doute la plus belle affiche du 1er tour des playoffs NFL dimanche. Les Green Bay Packers, qui ont fini la saison régulière sur six victoires consécutives, se sont largement imposés devant leur public contre les New York Giants (38-13), dans le froid glacial du Lambeau Field. Notamment grâce à la sérénité et la maestria de leur quarterback Aaron Rodgers qui a distillé quatre passes de touchdown (dont une prière dont il a le secret en fin de première mi-temps) et vu 25 de ses 40 passes arriver à destination, sans aucune interception concédée.

Malgré la maladresse de leur receveur star Odell Beckham (3 ballons relâchés), les Giants sont parvenus à refaire surface en début de troisième quart-temps et à revenir à un point après un touchdown de Tavarres King. Mais les Packers ont vite repris le dessus, profitant notamment d'une erreur sur un coup de pied de renvoi des New-Yorkais qui a rapidement débouché sur un touchdown, l'un des quatre inscrits par Green Bay (dont trois pour le seul Randall Cobb, cible privilégiée de Rodgers dimanche soir).

Au prochain tour, lors du Divisional Round (demi-finale de conférence), les Packers auront fort faire face aux Cowboys Dallas, meilleure équipe de la conférence NFC et favoris pour le titre avec New England. Pour les Giants, pourtant auteurs d'une très belle saison régulière (11 victoires pour 5 défaites), la route s'arrête là.

(Avec AFP)