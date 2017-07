Pittsburgh : Roethlisberger pense à la retraite après 2017

Une dernière saison avant la retraite ? C'est l'option envisagée vendredi par l'emblématique quarterback des Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger. "C'est juste que cela fait 14 ans (en NFL), c'est long quand on pense que la durée moyenne d'une carrière en NFL est de trois ans, trois ans et demi peut-être", a-t-il déclaré au quotidien Pittsburgh Post-Gazette. "Pendant l'intersaison, j'aime passer du temps avec mes enfants et quand la saison débute, le football prend tellement de temps dans ma vie", a-t-il poursuivi.

A l'issue de la saison 2016, après la défaite en finale de la conférence AFC contre New England (36-17), "Big Ben", 35 ans, avait annoncé à ses dirigeants qu'il voulait prendre du temps pour réfléchir à son avenir, avant de décider en avril de repartir pour une saison. "Plein de choses expliquent cette décision de jouer cette saison, je suis en bonne santé, je peux jouer mes enfants, je me sens bien mentalement", a-t-il avancé.

Une étude terrifiante

Mais la pression familiale, notamment de sa femme, pour qu'il range son casque, à 35 ans, est forte. "Il y a beaucoup de choses qui font peur et je pense que ma femme serait d'accord pour que je raccroche (...) J'ai vu cette étude qui dit que 90% des cerveaux des joueurs NFL décédés avaient l'encéphalopathie traumatique chronique", a-t-il admis. L'étude, publiée mardi, a fait grand bruit aux Etats-Unis: les scientifiques ont analysé les tissus cérébraux de 202 anciens joueurs de football américain, décédés, ayant pratiqué à titre professionnel, au lycée, à l'université ou en tant que semi-professionnels.

Ils ont diagnostiqué l'ETC, un dégénérescence cérébrale, chez 177 d'entre eux, soit 87% du groupe examiné. Leur âge médian était de 66 ans au moment de leur décès et ils avaient pratiqué ce sport pendant quinze ans en moyenne. "Si je me projetais au-delà (de 2017), je tricherais. Je me concentre sur cette saison, je vais tout donner et on réfléchira à nouveau une fois qu'elle sera terminée", a-t-il conclu. Avec les Steelers, "Big Ben" a remporté deux éditions du Super Bowl (2006 et 2009). Il occupe la 9e place du classement historique des quarterbacks NFL avec 301 passes de touchdown.