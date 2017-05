25 blessés légers aux abords de Calderon en marge du choc de Madrid

Vingt supporters et cinq policiers ont été légèrement blessés aux abords du stade Vincente-Calderon, en marge de la demi-finale retour de Ligue des champions entre les deux clubs rivaux de Madrid, l'Atletico et le Real, ont indiqué mercredi les services de secours. Une porte-parole des urgences de la capitale espagnole a précisé qu'ils souffraient de "coupures et de coups, tous légers".

Les altercations ont eu lieu quand plusieurs bus transportant des fans du Real ont été attaqués par des supporters rivaux à proximité de l'enceinte, en leur jetant des bouteilles et d'autres objets.

Pour éviter des débordements, la police a dû faire barrage pour séparer les deux camps, jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée.

Aucun des blessés n'a eu besoin de soins à l'hôpital, et aucune interpellation n'a été relevée.

L'Atletico Madrid s'était inclinée 3 à 0 au match aller sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu.