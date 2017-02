A 38 ans, Frank Lampard met fin à sa carrière

Une nouvelle légende anglaise raccroche les crampons. Quelques semaines après Steven Gerrard, Frank Lampard arrête officiellement sa carrière de footballeur, à l'âge de 38 ans. Arrivé en fin de contrat au New York City en décembre dernier, le mythique milieu de terrain de Chelsea (2001-2014) a décidé de tirer sa révérence après plus de deux décennies au plus haut niveau et près de 1000 matches officiels disputés.

"Après 21 années incroyables, j'ai décidé que le moment était venu d'arrêter ma carrière professionnelle de footballeur. Alors que j'ai reçu plusieurs excitantes offres pour continuer à jouer, en Angleterre comme à l'étranger, j'ai estimé qu'à 38 ans il était temps de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je suis très fier des trophées remportés, d'avoir représenté mon pays plus de 100 fois (106 exactement, ndlr) et d'avoir inscrit plus de 300 buts dans ma carrière", a ainsi posté l'international anglais sur son compte Instagram.

Gerrard et Lampard, à la belle époqueImago

Comme Gerrard, Lampard veut devenir entraîneur

Formé à West Ham avant de devenir une légende du club voisin de Chelsea, dont il est le meilleur buteur de l'histoire avec 211 réalisations, Frank Lampard a décidé d'entamer une carrière d'entraîneur, comme son compère Gerrard : "Je remercie la FA (Football Association, la fédération anglaise, ndlr) de me donner l'opportunité de passer mes diplômes d'entraîneur et je suis tourné vers l'avenir pour saisir les opportunités qui se présenteront à moi", a-t-il précisé dans son message posté sur les réseaux sociaux.