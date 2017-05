A bientôt 40 ans, Hilton prolonge l'aventure à Montpellier

Hilton reste Pailladin ! Dans un communiqué, Montpellier a mis fin au suspense et annoncé la prolongation, pour un an, de son expérimenté capitaine brésilien Vitorino Hilton, qui fêtera en septembre prochain ses 40 ans.

"C'est notre libéro champion de France, quelqu'un d'attachant et de facile à vivre et surtout un leader dans le vestiaire donc c'était important pour nous de l'avoir une saison de plus. C'était le deal avec lui de prolonger d'une saison supplémentaire. Il a répondu présent cette saison et en concertation avec le staff on a convenu qu'il pouvait faire une saison de plus", a expliqué Laurent Nicollin, le président-délégué du MHSC. Au club depuis 2011, Hilton s'est lui félicité de la nouvelle : "Un jour j'ai dit qu'il fallait que j'arrive à 40 ans aujourd'hui ça se concrétise, je viens de prolonger mon contrat, je vais avoir 40 ans et je suis toujours au club, j'en suis très fier. "