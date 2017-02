Affaire Théo: Adil Rami réagit vertement à la thèse du geste involontaire

Adil Rami a vertement contesté le caractère non intentionnel du geste du policier mis en examen pour viol sur Théo en tweetant: "Ils nous pissent dessus sans même nous faire croire que c'est la pluie". Le joueur du FC Séville (33 sélections et 1 but en équipe de France) a envoyé son message en réaction à un article du site de 20 Minutes intitulé "La police des polices privilégie la thèse accidentelle à celle du viol délibéré de Théo".

Dans ses premières conclusions, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) avait retenu "le caractère non intentionnel" du geste du policier, a-t-on appris jeudi de sources policières. L'avocat du fonctionnaire de 27 ans mis en examen pour viol a plaidé le geste "involontaire", Théo affirmant à l'opposé que le policier lui a "enfoncé volontairement" sa matraque "dans les fesses". Rami (31 ans) a accompagné son message d'un pictogramme de parapluie et de #justicepourtheo. Un internaute lui a alors reproché ce tweet en écrivant: "Mais qu'est-ce que tu dis toi! Tu y étais le jour où ça s'est passé... non. Alors mêle-toi 2 ce qui te regarde". Ce à quoi Rami a répondu: "Espèce d'idiot".

D'autres joueurs avaient déjà apporté leur soutien au jeune homme de 22 ans qui affirme avoir été violé le 2 février avec une matraque, lors d'une arrestation brutale par des policiers à Aulnay-sous-Bois. Les milieux internationaux français Moussa Sissoko (Tottenham), originaire d'Aulnay-sous-Bois, et Geoffrey Kondogbia (Inter Milan) ont fait part de leur soutien sur les réseaux sociaux, tout comme l'attaquant de l'équipe d'Algérie Riyad Mahrez, Ballon d'Or africain 2016 et originaire de la banlieue parisienne.

Par ailleurs, l'Inter Milan a annoncé mercredi avoir invité Théo à venir voir un match au stade San Siro dès que son état de santé lui permettrait. Le jeune homme portait un maillot du club italien lors de la visite que lui a rendue mardi le président de la République François Hollande à l'hôpital.