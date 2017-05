Anciennes gloires et convivialité : c'est le Tournoi des Légendes

Des grands noms de l'histoire du PSG (Vincent Guérin, Laurent Fournier, Valdo, Patrick Mboma, Amara Simba ou encore Fabrice Pancrate), et du championnat de France (Fred Piquionne, Habib Beye, Hérita Ilunga) … ils étaient tous réunis pour le Tournoi des Légendes 2017. Réunis par Vincent Guérin et VGS, cette compétition réunit jeudi 18 mai des anciens professionnels et des amateurs pour un tournoi de 5X5 convivial et animé.

Avec un ancien joueur dans chaque équipe, les 36 équipes participantes ont pu s'affronter à Paris, Porte de la Chapelle pour la deuxième édition de l'événement. La soirée sera placée sous le signe du partage et des quelques gestes d'éclat. Eurosport était présent avec notamment Sammy Traoré et Jimmy Algerino.