Antero Henrique au PSG, comme si c'était fait ?

Avec le départ annoncé d'Olivier Létang et les difficultés de Patrick Kluivert à son poste de directeur du football, le PSG se cherchait un vrai directeur sportif. La quête est peut-être bien terminée. Selon A Bola, le club de la capitale a trouvé un accord avec Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du FC Porto. Il rejoindrait le quadruple champion de France en titre dès la saison prochaine.

Henrique a quitté les Dragons durant l'été 2016 après 26 années de service et avec une réputation des plus flatteuses. Le FC Porto lui doit en bonne partie son impressionnant réseau de recruteurs, qui n'a cessé de faire ses preuves depuis de nombreuses saisons. Pepe, Lucho Gonzalez, Hulk, Lisandro Lopes, James Rodriguez, Falcao, Moutinho… Tous sont le fruit du travail d'Henrique, qui a su apporter le succès sportif mais aussi financier au club portugais.

Paris et Antero Henrique se tournent autour depuis trois ans

Son nom était déjà annoncé depuis plusieurs semaines comme étant une des priorités de recrutement des dirigeants parisiens pour le poste. L'historique entre le PSG et le dirigeant lusitanien est même bien plus ancien. En 2014 déjà, Paris s'était penché sur le dossier Henrique alors que le poste de DS était vacant suite au départ un an plus tôt de Leonardo. Puis rebelote au printemps 2016 quand le club de la capitale avait voulu un renfort à Olivier Létang, avant de se porter finalement sur Patrick Kluivert. Le tout pour un résultat pour le moment énigmatique dans une saison décevante en termes de résultats.

Patrick Kluivert, le directeur du football au Paris Saint-Germain.Panoramic

Ces occasions manquées pourraient finalement être réparées avec cet été 2017. Et le sextuple champion de France en aurait bien besoin. Eliminés en huitièmes de finale de la Ligue des champions, proche de lâcher son titre à l'AS Monaco, Paris devrait vivre un été mouvementé. Car avec l'arrivée possible d'Antero Henrique, le recrutement parisien pourrait prendre un tournant. Proche du puissant agent Jorge Mendes ou de José Mourinho, l'homme de 49 ans pourrait faire profiter le PSG de ses nombreux contacts.