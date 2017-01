Argentine : l'Etat cesse de financer le football via les droits TV (Macri)

L'Etat ne financera plus le Championnat argentin par l'acquisition des droits TV des rencontres, comme il le faisait depuis 2009, a annoncé mardi le président Mauricio Macri.

Une initiative du gouvernement de l'ex-présidente de centre gauche Cristina Kirchner (2007-2015), baptisée "Football pour tous" (FPT), pour permettre aux Argentins de voir gratuitement et sans abonnement particulier tous les matchs du Championnat, alors que de 1992 à 2009 ces rencontres étaient retransmises sur des chaînes payantes.

"A leur demande (de la Fédération argentine -AFA- et des clubs), l'Etat ne participera plus au programme Football pour tous avec l'AFA. Ils savent ça depuis six mois. J'espère pour eux qu'ils ont une solution pour continuer à partir de février (date de la reprise du championnat)", a déclaré le chef de l'Etat qui a imprimé un virage libéral depuis son arrivée au pouvoir, fin 2015.

Crise profonde

Le football argentin se débat dans une crise profonde. La Fédération nationale, ruinée, a été placée sous tutelle par la FIFA après des décennies de corruption, sous la direction de Julio Grondona, mort en 2014, et impliqué dans le FifaGate.

Faute de financement, plusieurs clubs n'ont pas versé de salaires aux joueurs depuis des mois, au point que la reprise du championnat, prévue le 7 février, pourrait être compromise, selon la presse.

L'AFA doit élire son nouveau président le 28 avril prochain. "Le football est en phase terminale (...) Au lieu de faire face, ses dirigeants cherchent à contourner le problème et manquent de sérieux", a accusé M. Macri, qui a présidé le club de Boca Juniors de 1995 à 2007.