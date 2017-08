Attentats en Catalogne : Lucas Digne a porté secours aux victimes

Très joli geste de Lucas Digne. Quelques jours après les attaques qui ont frappé Barcelone puis Cambrils, Mundo Deportivo dévoile que le joueur français du FC Barcelone est venu en aide aux victimes de la fourgonnette qui a tué 14 personnes sur les Ramblas jeudi à Barcelone.

Lucas Digne aura vécu l'horreur de près. Habitant sur la Plaça Catalunya, à quelques mètres des Ramblas où le véhicule a débuté sa course meurtrière, Lucas Digne n'a pas hésité à sortir de chez lui pour porter assistance aux nombreuses victimes. Il a notamment apporté les premiers soins à plusieurs victimes et a apporté de l'eau et des serviettes aux personnes touchées par l'attaque. Si le défenseur français a refusé de s'exprimer sur ce très joli geste, le quotidien catalan a salué cette belle initiative. "Une fois rentré à la maison, il n’a pas pu retenir ses larmes", rapporte le média local.

Ce weekend pour leur premier match de championnat les Barcelonais ont rendu hommage aux 15 victimes de ses attaques en portant tous un maillot floqué "Barcelona" contre le Bétis (2-0).