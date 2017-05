Troyes arrache une victoire qui pourrait valoir de l'or en barrage aller contre Lorient (2-1)

La Ligue 2 a donc fait main-basse sur la première manche des deux barrages. Après Orléans, qui a battu le Paris FC dans la capitale (0-1), c'est Troyes qui a arraché jeudi soir une victoire in-extremis (2-1) grâce à son vétéran Benjamin Nivet, auteur du but libérateur dans les arrêts de jeu (90e+1). Lorient pensait pourtant avoir fait le plus dur en égalisant grâce à Majeed Waris (82e), malgré des difficultés dans le jeu offensif, tandis que Benjamin Darbion avait ouvert le score pour les Aubois en première période (37e). Grâce à son emblématique capitaine, l'ESTAC se retrouve en position favorable avant le retour, dimanche au Moustoir.

Même si Troyes n'a fait que la moitié du chemin pour retrouver la Ligue 1, ce barrage aller a déjà tout d'une belle histoire pour le club aubois, sauvé dans son barrage aller par son "papi", résistant jusqu'à la dernière seconde. Benjamin Nivet - seul joueur sur la pelouse plus âgé que l'arbitre de la rencontre Ruddy Buquet (de quelques jours, tous deux ayant 40 ans) - a certainement été le meilleur des vingt-huit acteurs qui l'ont foulée ce jeudi.

Sa qualité technique au-dessus des autres a rassuré la jeune classe troyenne, pleine d'envie mais parfois brouillonne et à court de jus à l'heure de jeu. Il aurait pu marquer un peu plus tôt cette partie, à la reprise d'un centre de Grandsir, mais Lecomte s'est joliment interposé du pied, deux secondes à peine avant de s'incliner sur une frappe dans la foulée de Darbion (37e).

La joie de Benjamin Nivet après son but de la victoire lors du barrage aller entre Troyes et LorientGetty Images

Lorient n'a presque rien montré

Le dénouement est d'autant plus beau pour Nivet que son équipe semblait ne plus avoir beaucoup d'essence dans le moteur lorsqu'il a fait parler la poudre. Lorient, très médiocre pendant une heure, a profité du coup de pompe de son adversaire pour entrer réellement dans la partie. Rien de très franc non plus, puisque le tir croisé victorieux de Waris dans les dix dernières minutes n'était que la deuxième frappe cadrée des Merlus dans cette partie, la première tout court n'étant intervenue qu'en début de seconde période (46e).

Vu la qualité globale de sa production offensive, Lorient aurait été très heureux de repartir du stade de l'Aube avec un score aussi flatteur que 1-1. Au lieu de cela, les Bretons devront se faire violence et montrer autre chose dimanche soir pour éviter une grosse désillusion devant leur public et une descente à l'échelon inférieur.