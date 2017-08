Buffon, Messi et Ronaldo finalistes pour le titre de joueur UEFA de l'année, Mbappé 8e

Deux incontournables et un indestructible. C'est le trio qui se disputera le titre de joueur UEFA de l'année pour la saison 2016-17. Aux côtés des habitués Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon sera le troisième homme à revendiquer le trophée le 24 août prochain, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions à Monaco. L'instance européenne a par ailleurs publié le classement de la 4e à la 10e place. Où figure Kylian Mbappé, en 8e position.

Ronaldo, déjà vainqueur de la récompense à deux reprises, est largement favori pour l'obtenir une troisième fois et prendre ainsi sa propre succession. L'attaquant portugais de 32 ans a été le grand artisan du 12e sacre européen enlevé par le Real Madrid le 3 juin dernier à Cardiff, avec un brillant succès face à la Juventus Turin (4-1). Auteur d'un doublé, il avait ainsi terminé meilleur buteur de la Ligue des champions 2016-17, saison au terme de laquelle il a également été cadré champion d'Espagne avec le club merengue.

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) soulève le trophée de la Ligue des championsGetty Images

Buffon, 39 ans, a pour sa part apporté une nette contribution au parcours de la Juve jusqu'à la finale. Le gardien italien a par ailleurs réussi le doublé coupe-championnat avec la Vieille Dame. Messi, deux fois vainqueur du trophée en 2010-11 et 2014-15, a quant à lui dû se contenter d'un titre en Coupe du Roi avec le Barça. L'Argentin a cependant été le meilleur buteur toutes compétitions confondues en 2016-17 avec 54 réalisations en 52 matches.

Mbappé 8e, Neymar non classé

L'UEFA a par ailleurs publié la suite de ce classement, déterminé par un jury comprenant 80 entraîneurs ayant participé aux phases de groupes de C1 et C3 la saison dernière, ainsi que 55 journalistes issus des 55 fédérations membres de l'UEFA, et qui tient compte de toutes les compétitions auxquelles les joueurs ont participé. Il y a trois éléments du Real (Luka Modric, 4e, Toni Kroos, 5e et Sergio Ramos, 8e), Paulo Dybala (Juventus, 5e), Robert Lewandowski (Bayern Munich, 9e) et Zlatan Ibrahimovic (Manchester United, 10e).

Une belle collection d'artistes dans laquelle figure Kylian Mbappé. Auteur d'une deuxième moitié de saison éblouissante, brillant en Ligue 1 comme en Ligue des champions, où il a joué un grand rôle dans le parcours de Monaco jusqu'en demi-finale, le prodige du football français se classe à la 8e place de ce classement. Où ne figure pas Neymar. Le nouvel attaquant du PSG, transféré du FC Barcelone pour la somme record de 222 millions d'euros, ne fait pas partie des dix meilleurs joueurs de la saison 2016-17 pour l'UEFA.