Vainqueur du Herta Berlin (1-4), le RB Leipzig jouera la Ligue des champions en 2017/2018

Le RB Leipzig va partir à la conquête de l'Europe. Une petite année après son accession en Bundesliga, le club allemand s'est assuré le droit de disputer la phase de groupes de la Ligue des champions, grâce à une victoire à Berlin 4-1 contre le Hertha lors de la 32e journée.

Révélation de l'année en Allemagne, l'équipe fondée en 2009 par la marque Red Bull a franchi tous les échelons depuis la 5e division pour obtenir le droit de jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes, à deux journées de la fin du championnat.

Leipzig devra contenir Dortmund pour la 2e place

Timo Werner, néo-international allemand de 21 ans, a marqué deux fois (12e et 54e) et porté son total à 19 buts cette saison. Devie Selke a doublé la mise en fin de match (88e et 90+2). Rani Khedira avait marqué contre son camp pour Berlin (1-2, 85e).

Avec désormais 66 points, le RB est deuxième devant Dortmund (60 pts) et Hoffenheim (58). Le club de l'est de l'Allemagne peut encore en théorie perdre la deuxième place au profit de Dortmund, mais ne peut plus être rejoint par Hoffenheim, ce qui lui assure sa qualification.