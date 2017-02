BUNDELISGA - Chicharito blessé sera absent face à Hambourg

Leverkusen qui n'a plus que trois matches à jouer avant de recevoir l'Atletico Madrid, le 21 février, en 16e de finale aller de la Ligue des champions, n'a pas précisé pendant combien de temps Chicharito ne pourrait pas jouer.

Javier Hernandez, âgé de 28 ans, qui a joué pour Manchester United et le Real Madrid, et n'avait pas marqué depuis octobre, a retrouvé le chemin de la cage adverse à la 34e minute, samedi, ce qui n'a pas empêché le Bayer Leverkusen d'être dominé à domicile 3-2 par le Borussia Mönchengladbach, et de pointer dorénavant à la 9e place.