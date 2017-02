Bundesliga - 20e journée : Opération de rêve pour le Bayern qui s'envole en tête

Le Bayern ne pouvait pas rêver mieux. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont tiré leur épingle du lot lors d’une 20e journée de Bundesliga qui s’annonçait calme mais qui s’est finalement révélée très surprenante. Les équipes de tête ont eu la vie dure et le Bayern lui-même a bien failli rester muet sur le terrain du FC Ingolstadt, avant-dernier du classement. Face à un adversaire qui leur avait toujours réussi auparavant (4 victoires en 4 confrontations), les hommes de Carlo Ancelotti ont fini par trouver la faille dans les derniers instants par Arturo Vidal et Arjen Robben pour décrocher un succès capital (0-2). Les Bavarois profitent des faillites de leurs concurrents et confortent leur place de leader. Ils comptent désormais 7 longueurs d'avance sur leur premier poursuivant.

Le RB Leipzig reste en effet deuxième mais il a subi un second revers consécutif. Battus la semaine dernière à Dortmund (1-0), les hommes de Ralph Hasenhuttl ont, cette fois, concédé leur première défaite à domicile cette saison en championnat en s’inclinant devant Hambourg (0-3), modeste 16e du classement au coup d’envoi. Papadopoulous (18e) et Walace (24e) ont rapidement marqué pour les visiteur, Hunt (90e) a clos les débats. Leipzig n’a pas réussi à relever la tête.

Dortmund battu par la lanterne rouge

L’Eintracht Francfort, troisième du classement, a subi le même sort en étant corrigé sur le terrain du Bayer Leverkusen (3-0). Javier Hernandez a signé un doublé (5e et 63e), Volland a corsé l’addition (78e).

La désillusion du jour revient toutefois à Dortmund. Alors qu’ils semblaient en forme, les Borussen ont trouvé le moyen d’aller perdre (2-1) sur le terrain de la lanterne rouge Darmstadt qui n’avait plus gagné depuis le 22 octobre soit une terrible série de 12 matches. Boyd a ouvert le score (21e), l’ancien Lorientais Guerreiro a bien égalisé (44e) mais Colak a redonné l’avantage au dernier du championnat. Rien de rassurant pour les partenaires d’Aubameyang avant d’aller défier Benfica en Ligue des champions mardi soir.