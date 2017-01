Bundesliga : Dortmund l'inconstant laisse encore filer des points

Un but de Marco Reus à la 3e minute n'a pas suffit aux vice-champions d'Allemagne, qui ont tenu cet avantage pendant quasiment toute la partie pour finalement céder à la 83e minute (1-1). Ce nouveau match nul place désormais le Borussia à 14 points du Bayern, qui a gagné samedi à Brême, un écart qui rend la course au titre désormais illusoire.

L'objectif du Borussia est d'accrocher au moins la troisième place, directement qualificative pour la Ligue des champions. Les hommes de Thomas Tuchel sont pour l'heure quatrièmes, à un point du troisième Francfort, et à 11 points du deuxième Leipzig, seule équipe à suivre le rythme du Bayern cette saison. Avec quatre nuls pour ses cinq derniers matches de championnat, Dortmund n'est clairement pas dans le rythme d'une équipe qui joue le haut de tableau.

"Si on ne veut pas défendre de façon cohérente dans un match comme celui-là, voilà ce qui arrive, c'est plus que décevant", a déploré le capitaine Marcel Schmelzer après cette nouvelle désillusion : "Nous pensions que nous avions progressé. Ca fait d'autant plus mal que là, nous avons donné une victoire que nous avions en main."

Aubameyang était pourtant de retour

Dortmund avait pourtant récupéré son buteur maison Pierre-Emerick Aubameyang, de retour de la Coupe d'Afrique des nations où il a été éliminé au premier tour avec le Gabon. Mais le meilleur buteur actuel de la Bundesliga (16 buts) n'était pas dans sa meilleure forme et n'a adressé que deux tirs, qui n'ont pas fait mouche. Il a été remplacé à la 72e minute par Ousmane Dembélé.

Le Borussia va devoir rapidement trouver un remède à ses problèmes défensifs pour reprendre les joutes européennes en février, avec un 8e de finale de Ligue des champions contre Benfica. Dans l'autre match de ce dimanche, le Hertha Berlin, également dans le peloton des équipes qui se disputent la troisième place, a été battu à Fribourg (2-1) et rétrograde à la 6e place, avec 30 points.