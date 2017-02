Bundesliga : Le Bayern lamine Hambourg 8-0 avec un triplé de Lewandowski et un doublé de Coman

Hambourg est reparti de Munich avec les fesses bien rougies. Encore une fois. Le Bayern Munich a infligé une véritable correction au HSV avec une cinglante victoire 8-0 samedi à l'Allianz Arena. Robert Lewandowski et Kingsley Coman se sont particulièrement bien amusés en signant respectivement un triplé et un doublé, tandis qu'Arturo Vidal, David Alaba et Arjen Robben ont également trouvé les filets. Les hommes de Carlo Ancelotti sont toujours solidement installés en tête du classement avec cinq points d'avance sur le RB Leipzig, qui s'est imposé devant Cologne (3-1), et treize sur le Borussia Dortmund, vainqueur à Fribourg (0-3).

Plus d'infos à suivre...