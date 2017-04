Bundesliga : Pas de Ligue des champions, ni de Coupe, mais Carlo Ancelotti n'est pas menacé

L'entraîneur de Munich Carlo Ancelotti n'est pas menacé en dépit de la double élimination du club en Ligue des champions et en coupe d'Allemagne, assure le président du conseil d'administration du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, cité vendredi par le quotidien Bild.

"Carlo est un excellent entraîneur, très expérimenté. La durée de son contrat est connue (jusqu'en 2019 ndlr) et nous n'allons pas discuter de ça", a-t-il répondu à une question sur l'avenir du coach italien, dont la saison est d'ores et déjà ratée même s'il est quasiment certain de remporter le championnat.

"Il ne faut pas oublier non plus : il y a deux semaines on nous donnait encore 20/20! Et il s'est passé des choses sur lesquelles nous n'avons pas d'influence : des blessures, des décisions arbitrales, et parfois aussi le manque de chance nécessaire", a ajouté Rummenigge, qui entend ne pas céder à la panique après cinq matches consécutifs sans victoire, dont deux défaites contre le Real Madrid en Ligue des champions et une déroute à domicile contre Dortmund mercredi en demi-finale de coupe (2-3). "Nous allons jouer sérieusement jusqu'à la fin de saison et tout analyser précisément, et ensuite on verra", ajoute l'ancien joueur devenu dirigeant.

Carlo Ancelotti (l.) und Karl-Heinz RummeniggeGetty Images

"Pas de folies" sur le marché des transferts cet été

La presse allemande spécule sur l'achat d'un ou plusieurs grands noms du football pour renforcer l'équipe la saison prochaine, mais Rummenigge, là encore, joue la modération: "Nous ferons ce qui sera nécessaire, mais nous n'allons pas nous lancer dans des folies, nous n'allons pas nous laisser pousser par l'opinion publique".

A quatre journées de la fin du championnat, le Bayern compte huit points d'avance sur son dauphin Leipzig. Le titre lui semble donc acquis, à condition de sortir de la spirale négative du mois d'avril, et d'aller chercher les quelques points encore nécessaires à un cinquième couronnement consécutif.