Dortmund et Aubameyang à la fête, Hambourg (encore) miraculé

Dortmund s'est assuré in extremis samedi une place en phase de poules de Ligue des champions, en arrachant une victoire 4-3 à la 88e minute contre Brême, dans la 34e et dernière journée de Bundesliga. Le Borussia rejoint le Bayern Munich, champion, et le RB Leipzig, deuxième, dans la plus prestigieuse compétition européenne.

Hoffenheim, quatrième, devra passer par un tour de barrage pour tenter de se qualifier. Cologne, vainqueur de Mayence 2-0, et Berlin, battu à domicile 2-6 par Leverkusen, sont qualifiés pour l'Europa League.

La dernière place en Europa League sera attribuée soit à Francfort, s'il gagne la Coupe contre Dortmund le 27 mai, soit à Fribourg, 7e de la Bundesliga, si c'est Dortmund qui remporte la coupe.