Dortmund - Hoffenheim, Aubameyang - Lewandowski, ultimes duels d'Outre-Rhin

Munich reçoit Fribourg samedi et fêtera officiellement son cinquième titre consécutif de champion d'Allemagne, à l'issue de la 34e et dernière journée de Bundesliga, qui verra aussi Lewandowski et Aubameyang se livrer un ultime duel pour la couronne de meilleur buteur. A égalité de points, Dortmund et Hoffenheim en découdront à distance pour accrocher la troisième place, qualificative pour la phase de poules de Ligue des champions.

Douche de houblon et grandes dernières : émotions en vue en Bavière

Le coach italien du Bayern Munich va recevoir sa première "douche de bière" à la fin du match, une tradition à laquelle les Bavarois ne dérogent jamais lorsqu'ils sont champions.

L'émotion se mêlera à la joie pour deux légendes du football qui raccrocheront les crampons au coup de sifflet final: le capitaine Philipp Lahm, 33 ans, part sur un huitième titre de champion d'Allemagne. Xabi Alonso, 35 ans, couronne lui aussi une carrière hors du commun par ce troisième titre gagné avec le Bayern.

Xabi Alonso umarmt Philipp Lahm (beide FC Bayern München)Getty Images

Fribourg parviendra-t-il à assombrir la fête ? Le club de l'ouest du pays, actuellement sixième, devra jouer à fond, car il est sous la menace de Cologne et de Brême pour l'accès à l'Europa League.

Plus qu'une qualification en C1, Dortmund joue son avenir proche

A la fin de son match contre Brême, Dortmund saura s'il est qualifié directement pour la Ligue des champions ou non. Dans les jours suivants, le Borussia devrait aussi avoir la réponse à deux autres questions décisives pour son avenir à court terme : Thomas Tuchel, le coach en froid avec la direction du club, sera-t-il sur le banc la saison prochaine ? Et Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur gabonais, se laissera-t-il tenter par les fortunes que lui offrent de grands clubs européens ou chinois ?

Avec quatre unités d'avance sur Hoffenheim à la différence de buts, Dortmund est en position favorable pour décrocher la troisième place, synonyme d'accès direct à la phase de poules de C1. En cas de victoire à domicile contre Brême, le Borussia sera qualifié, sauf si Hoffenheim marque contre Augsbourg 5 buts de plus. Le perdant de ce duel à distance sera quatrième, et contraint de jouer un tour de barrage pour espérer entrer en C1.

Brême ne vient pas à Dortmund en pré-vacances. Les Nordiques ont encore une toute petite chance d'accrocher l'Europa League s'ils battent le Borussia et si leurs concurrents directs Cologne et Fribourg ne gagnent pas.

. Lewandowski-Aubameyang: l'ultime duel

Lewandowski a marqué 30 fois cette saison pour le Bayern, égalant son record personnel. Aubameyang 29 fois pour Dortmund. La dernière journée départagera donc les deux meilleurs artificiers de la Bundesliga. Avec 25 buts, le Français de Cologne Anthony Modeste est bien accroché à sa troisième place.

Pierre-Emerick Aubameyang, Robert Lewandowski, Anthony Modeste (v.l.)Getty Images

Lewandowski a minimisé l'importance de son duel avec "Aubam": "Mon but c'était de dépasser 30 buts", a-t-il dit, "si j'en marque encore un, j'aurai amélioré mon record personnel, c'est ce que je veux. Si à la fin j'en ai un de plus que les autres, tant mieux, mais pour moi il était plus important d'atteindre les 30".

Hambourg - Wolfsburg : un historique doit tomber

Malheur au vaincu! Hambourg reçoit Wolfsburg dans un match couperet: le perdant sera 16e et condamné à disputer un barrage par matches aller-retour contre le troisième de deuxième division pour tenter de rester parmi l'élite. Pour la descente directe, les jeux sont faits : Darmstadt et Ingolstadt sont relégués.

La dernière journée de D2 se joue dimanche : Stuttgart et Hanovre (66 points chacun) sont virtuellement promus. Brunswick n'est qu'à trois points des deux leaders, mais sa différence de buts très défavorable devrait le condamner au barrage quoi qu'il arrive.