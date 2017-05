Grâce à Reus et Aubameyang, Dortmund remporte sa finale contre Hoffenheim (2-1)

Le BVB n'a pas manqué sa finale pour la Ligue des champions. Vainqueur d'une courte tête d'Hoffenheim (2-1), son principal rival pour la qualification directe en Ligue des champions, le BVB a tenu le choc sur sa pelouse, samedi après-midi, et repris la 3e place. Très intense et nerveux, ce match aura répondu à toutes les attentes.

Parfaitement lancé dans la rencontre par le but de Marcos Reus (4e), un but polémique entaché d'un hors-jeu, le Borussia a ensuite attendu la fin de la rencontre pour se mettre à l'abris. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué le but du 2-1 à la 82e minute et donné la victoire aux siens. Le but sur penalty d'Andrej Kramaric (86e) n'aura rien changé à la donne.

De son côté, le Bayern Munich, déjà sacré champion d'Allemagne la semaine dernière, a battu Darmstadt (1-0) à l'Allianz Arena. C'est Juan Bernat qui a offert la victoire aux hommes de Carlo Ancelotti. En forme, Franck RIbéry a adressé une passe décisive à l'Espagnol.

