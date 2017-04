Le Bayern écrase Wolfsburg (0-6) et est sacré champion d’Allemagne pour la 5e fois de suite

Le Bayern panse ses plaies comme il peut. Trois jours après sa défaite à domicile en demi-finale de coupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund (2-3), le club bavarois a validé son 27e titre de champion après une énième carton infligé à une pauvre équipe de Wolfsburg, écrasée 6-0 devant son public samedi en début de soirée.

Avec dix points d'avance sur le RB Leipzig, son dauphin, l'ogre bavarois ne peut officiellement plus être rejoint au classement au soir de cette 31e journée. Ce nouveau sacre lui permet d'accroître son record de titres consécutifs à cinq, une année après avoir brisé le signe indien en devenant la première équipe à remporter la Bundesliga quatre fois d'affilée.

Ancelotti ajoute un 4e grand championnat à son tableau de chasse

Titré deux journées avant son sacre de 2016, le Bayern terminera donc sa saison avec trois derniers matches pour du beurre face à Darmstadt, Leipzig et Fribourg. Trois matches pour célébrer ce titre et dire adieu à son capitaine Philipp Lahm ainsi qu'à Xabi Alonso, qui arrêteront leur carrière à la de la saison. Ce titre, qui ne doit pas être minimisé malgré la domination totale du FCB, n’effacera pas l'échec en quart de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-2, 2-4 a.p) et la sortie malvenue face au BVB en DFB Pokal, qui a privé les Bavarois d'un doublé championnat - coupe. Un titre au goût amer en somme.

Déjà titré comme entraîneur en Italie avec l'AC Milan en 2003/2004, en Angleterre avec Chelsea en 2009/2010 et en France avec le PSG en 2012/2013, Carlo Ancelotti a lui ajouté un quatrième grand championnat à un palmarès déjà très fourni. Seule la Liga, malgré son passage au Real Madrid entre 2013 et 2015, échappe à son tableau de chasse.