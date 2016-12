Le Borussia Dortmund accroché malgré Dembélé

Dortmund a encore laissé filer des points précieux, en concédant son troisième nul consécutif en championnat. En cas de victoire, le Borussia pouvait pourtant espérer monter provisoirement sur le podium. Et Augsbourg, 12e du classement, semblait l'adversaire idéal pour se relancer à domicile, devant les 81.000 spectateurs du "chaudron jaune" du Signal Iduna Park. Mais Dortmund n'a pas saisi sa chance et a concédé un nul (1-1).

Privé de son fer de lance Marco Reus suspendu, Thomas Tuchel avait aligné le Japonais Kagawa à sa place, tandis qu'Ousmane Dembélé bénéficiait clairement d'une grande liberté pour faire l'essuie-glace sur tout le front de l'attaque, avec la mission d'accélérer le jeu par ses dribbles et ses passes en profondeur. Raté ! Dembélé n'a pas eu son rendement habituel, trop maladroit dans la dernière passe, même si c'est lui qui a évité l'humiliation à son équipe. Lancé dans la surface par Kagawa, le Français a mystifié son garde du corps d'un contrôle du droit en pleine course suivi d'un tir du gauche pour tromper le gardien (1-1, 47e).

Il répondait à un but du Sud-Coréen Dong-Won Ji à la 33e minute. C'était la sixième fois en sept matches que Dortmund concédait le premier but. Le Borussia s'est pourtant créé plusieurs occasions franches en deuxième période, mais Kagawa, Aubameyang deux fois, et Merino ont manqué de réalisme au moment de conclure. Le Borussia souffre aussi de la blessure de son gardien titulaire Roman Bürki, absent depuis novembre. Son remplaçant Roman Weidenfeller, légende du club longtemps adoré par le public, porte sa part de responsabilité dans plusieurs buts encaissés en décembre.

Francfort troisième

Francfort est provisoirement monté sur le podium de la Bundesliga grâce à une victoire contre Mayence (3-0). L'Eintracht, solide comme à son habitude, a marqué par Branimir Hrgot (18e, 85e) et Aymane Barkok (75e). A Francfort comme sur les autres terrains, la partie avait été précédée d'une minute de silence en mémoire des victimes de l'attentat contre un marché de Noël de Berlin, qui a fait 12 morts et une cinquantaine de blessés lundi.