Robben, "l'un des meilleurs du monde à son poste", rempile avec le Bayern

L'international néerlandais Arjen Robben, 32 ans, a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison prochaine, a annoncé lundi le club bavarois dans un communiqué. "Arjen est l'un des meilleurs professionnels du monde à son poste", a déclaré le patron des champions d'Allemagne Karl-Heinz Rummenigge, qui avait toujours affirmé sa volonté de conserver l'attaquant la saison prochaine.

"Il joue depuis presque huit ans à Munich et il est devenu au fil du temps une composante importante de notre équipe", a poursuivi Rummenigge dans le communiqué du Bayern. "Je suis heureux de jouer un an de plus au Bayern", a affirmé pour sa part le joueur. "L'équipe est l'une des meilleures du monde et Munich est devenue une seconde patrie pour moi et pour ma famille".

Arrivé en 2009 du Real Madrid, le Néerlandais a rapidement formé avec le Français Franck Ribéry un duo explosif surnommé "Robbery", qui a permis au club de vivre l'une des périodes les plus fastes de son histoire. Robben a notamment remporté avec le Bayern une Ligue des Champions (2013), une Supercoupe d'Europe, cinq championnats et quatre coupes d'Allemagne. Il est l'auteur du but vainqueur à la 89e minute de la finale de Ligue des Champions 2013, contre Dortmund (2-1).

Selon le site de Sport1, qui avait révélé la prolongation du contrat lundi matin, Robben a lui-même choisi de ne signer que pour un an, afin de se laisser toutes les options ouvertes pour sa fin de carrière, alors qu'il aura 34 ans à l'expiration de son contrat.