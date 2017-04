Thiago Alcantara prolonge l'aventure au Bayern Munich

Et une nouvelle signature au Bayern Munich. Après avoir levé jeudi l'option d'achat de Kingsley Coman (20 ans), le club allemand a verrouillé l'avenir de Thiago Alcantara, qui a prolongé ce vendredi son contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2021.

"Thiago est l'un des meilleurs et des plus populaires milieux de terrain d'Europe. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à faire signer cet incroyable professionnel sur le long terme avec le club", a réagi Karl-Heinz Rummenigge, le haut dirigeant du Bayern Munich. "Je me sens super bien avec ma famille à Munich. Tout se passe bien. Je veux gagner de nombreux trophées avec le Bayern Munich", s'est de son côté félicité le milieu de terrain espagnol de 26 ans, qui a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives cette saison, en 39 matches disputés.