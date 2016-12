Torsten Frings, nouvel entraîneur de Darmstadt

L'ancien international allemand Torsten Frings est le nouvel entraîneur de Darmstadt (1ere division) avec qui il a signé un contrat jusqu'en juin 2018, a annoncé le club lanterne rouge de la Bundesliga mardi.

C'est la première fois que cet ancien joueur de 40 ans, passé par le Bayern Munich (2004-2005) et surtout le Werder Brême (1997-2002 puis 2005-2011), dirigera seul l'entraînement d'une équipe. Il avait été co-entraîneur du Werder d'octobre 2014 à septembre 2016.

"Je suis conscient de la difficulté de ma tâche mais j'ai toujours été un combattant et un joueur d'équipe et c'est exactement ce que je vais faire à partir de maintenant et lors de la reprise de l'entraînement le 3 janvier", a commenté Frings dans un communiqué.

A huit points du premier non-relégable

Selon le patron de Darmstadt, Rüdiger Fritsch, Torsten Frings incarne "la rigueur et l'authenticité" et dispose d'"une longue expérience dans le football en tant que joueur de Bundesliga et international". "Nous sommes convaincus que même sans grande expérience d'entraîneur, il montrera qu'il peut mener sa tâche avec expertise, ambition et esprit d'équipe", a-t-il ajouté.

Avec 8 points, Darmstadt a fini la phase aller de la saison 2016-2017 dernier du classement, derrière Ingoldstadt, et devra se battre pour éviter la relégation lors de la phase retour du championnat.