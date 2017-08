Mercato - "Son comportement est préjudiciable pour l'équipe" : Dembélé taclé par ses coéquipiers

L'attaquant du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé, qui boycotte l'entraînement depuis une semaine dans l'espoir de forcer son transfert vers le FC Barcelone, a été publiquement critiqué par certains de ses coéquipiers, dont Gonzalo Castro vendredi.

"Nous réglerons ça en interne", a affirmé le défenseur, "mais nous allons dire haut et clair qu'on ne peut pas faire cela et que son comportement est préjudiciable pour l'équipe". "Si un joueur peut dire: 'Une autre équipe veut de moi, alors je ne m'entraîne plus', ce sera fatal pour le football", a poursuivi Castro.

La veille, le défenseur central Sokratis avait déclaré au magazine Kicker: "Ousmane est un jeune garçon. Mais il doit réaliser qu'aucun joueur n'est plus grand que l'équipe. Chacun doit bien comprendre qu'il doit travailler pour l'équipe et s'y soumettre. Ca vaut aussi pour Ousmane". Alors que les négociations semblent au point mort entre Barcelone et Dortmund, Dembélé n'est plus réapparu en public depuis jeudi dernier. Il est pour l'instant suspendu par son club pour avoir manqué l'entraînement sans excuse valable.

Dortmund débutera samedi sans lui sa saison de Bundesliga, en déplacement à Wolfsburg. Vendredi, le quotidien Bild affirme que Dembélé a quitté sa maison de Dortmund pour retourner en France. Matthias Sammer, ancienne star du club aujourd'hui consultant pour la télévision, a également jugé que l'attitude du jeune Français était dangereuse: "Je suis inquiet de ce qui arrive à Dortmund, a-t-il dit, la grande force de ce club - l'esprit de famille, le sentiment d'une communauté, le charisme - est actuellement menacée".