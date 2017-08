Mönchengladbach débute par une victoire, Dortmund premier leader

A domicile, le Borussia Mönchengladbach a dominé le FC Cologne grâce à un but de Nico Elvedi à la 48e minute. Cologne, cinquième la saison dernière et qualifié pour l'Europa League, a perdu à l'intersaison son buteur français Anthony Modeste, auteur de 25 buts la saison dernière et parti chercher fortune au Tianjin Quanjian, dans le championnat de Chine. Son nouvel attaquant de pointe, le Colombien Jhon Cordoba transféré de Mayence cet été, s'est montré très actif et souvent dangereux, sans parvenir toutefois à ouvrir son compteur.

Mönchengladbach rejoint les sept autres équipes à trois points mais la tête du classement est déjà occupée par les deux favoris: le Borussia Dortmund, vainqueur 3-0, et le Bayern Munich, vainqueur de Leverkusen 3-1, grâce à leur différence de buts. Dans l'autre match de dimanche, Fribourg a concédé le nul 0-0 à domicile contre l'Eintracht Francfort.