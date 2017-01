Buteur et passeur, Griezmann rapproche l'Atletico des demies

Il avait fini l'année 2016 avec des statistiques en berne. Mais la trêve a fait du bien à Antoine Griezmann. Déjà buteur face à Eibar en Liga le 7 janvier dernier (0-2), le Français a remis ça ce jeudi face au même adversaire. L'Atletico Madrid a largement dominé Eibar (3-0) jeudi en quart de finale aller de Coupe du Roi. Auteur de son quatrième but en cinq matches officiels en 2017, Griezmann a ouvert le score de la tête en profitant d'une sortie hasardeuse du gardien adverse au stade Vicente-Calderon (28e).

Puis Grizi s'est mué en passeur sur le troisième but de l'Atleti : sur un corner, il a remisé de la tête pour son compatriote Kevin Gameiro, qui n'a eu qu'à marquer d'une tête piquée (68e) alors qu'il venait d'entrer en jeu. Pour ne rien gâcher, Griezmann a été précieux dans ses remises et ses courses défensives. De quoi donner raison à son entraîneur Diego Simeone, qui jugeait mercredi que le Français avait retrouvé une forme "monstrueuse" en ce début d'année après un automne au ralenti.

Gameiro buteur

Entretemps, le deuxième but de l'Atletico a été inscrit par l'Argentin Angel Correa, qui avait bien suivi sur une frappe contrée du Belge Yannick Carrasco (60e). Soit le 500e but inscrit par l'Atletico toutes compétitions confondues depuis la nomination de Simeone en décembre 2011. Ce succès maîtrisé permet à l'Atletico Madrid de mettre déjà un pied en demi-finale avant même le match retour la semaine prochaine. Et les Colchoneros peuvent rêver d'atteindre à nouveau la finale de cette compétition, qu'ils avaient remportée en 2013.