Coupe du Roi - FC Barcelone-Atlético Madrid : Suarez conteste son second carton jaune

Luis Suarez (attaquant du FC Barcelone, au micro de la chaîne espagnole GolTV) : "Dans les matches contre l'Atletico, il faut toujours souffrir. C'était une demi-finale et il faut jouer ce genre de matches comme nous l'avons fait. (Sur son expulsion pour un duel aérien litigieux) Je me contente de sauter en me retournant. Il faut voir si c'est juste et si on peut faire appel du second carton jaune, parce que je crois qu'il n'y a pas faute. Il faut attendre de voir ce qui peut se passer. Je crois qu'il n'y avait absolument rien. Le premier carton jaune, je l'ai également reçu pour ma première faute du match mais on le voyait venir."