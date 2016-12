Coupe du Roi - Lancé par Digne, le Barça a fini l'année sur un carton

Et une raclée pour finir l'année. Le Barça a facilement atteint s'est les huitièmes de la Coupe du Roi mercredi, finissant l'année 2016 en fanfare avec un triplé d'Arda Turan contre le modeste club d'Hercules (D3), étrillé 7-0. Même sans le trio offensif "MSN" (Messi-Suarez-Neymar), parti en vacances anticipées, le Barça a effacé au Camp Nou le match nul 1-1 concédé en 16e de finale aller. Et son effectif a pu faire le plein de confiance, à l'image du latéral français Lucas Digne et de l'avant-centre Paco Alcacer, auteurs de leur premier but respectif sous le maillot blaugrana depuis leur arrivée cet été.

Une demi-volée du gauche (37e) a permis à Digne d'ouvrir le score, ainsi que son compteur personnel. Puis Ivan Rakitic a doublé la mise sur un penalty (45e) obtenu par le Turc Turan. En seconde période, Rafinha a alourdi le score d'une frappe puissante après un déboulé de Turan (50e), avant que ce dernier ne soit récompensé de son activité avec un triplé: tête plongeante (55e), tir en force (86e) et frappe en lucarne (89e). Quant à Alcacer, il a enfin marqué: l'avant-centre international espagnol, arrivé à l'intersaison pour 30 millions d'euros, a fini par inscrire son tout premier but sous ses nouvelles couleurs pour sa 12e apparition avec le Barça, d'une tête à bout portant (73e).

Triplé pour Ben Yedder

Auparavant, Séville a été sans pitié pour le petit poucet Formentera (D4): après un carton 5-1 à l'aller, l'équipe andalouse a étrillé son adversaire des Baléares sur le score de 9-1, avec des triplés de l'Argentin Luciano Vietto et du Français Wissam Ben Yedder. Le Real Madrid, vainqueur du Mondial des clubs dimanche, avait pour sa part déjà décroché dès la fin novembre sa qualification pour les 8es de Coupe du Roi. Après les ultimes 16es prévus jeudi, le tirage au sort du prochain tour aura lieu vendredi.