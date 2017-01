Coupe du Roi : Le Barça domine la Real Sociedad (5-2) et jouera les demi-finales

L’essentiel est là, la qualification. Après s’être imposé à Anoeta (1-0 grâce à un but de Neymar), le Barca s’était rendu la tâche plus facile. Au terme d’un match enlevé et globalement dominé par les coéquipiers de Lionel Messi, Barcelone s'est rassuré encore un peu plus avec cinq buts marqués (5-2), le tout après un début d’année compliqué (une défaite et un nul). Les Catalans sont qualifiés pour les demi-finales.

Après un match plutôt serré à l'aller, Luis Enrique avait décidé d’aligner son onze type, sans compter l'absence de Ter Stegen dans les buts. Messi-Neymar-Suarez sur le front de l’attaque, et un milieu remanié à cause des absences de Segio Busquets, Rafinha ou Andres Iniesta. Malgré le but d’avance, le technicien espagnol n’a rien voulu laisser au hasard.

Lionel Messi face à la Real SociedadAFP

En ouvrant le score assez tôt par l'intermédiaire du jeune Denis Suarez (17e), les Blaugranas ont tout fait pour tuer le suspense rapidement et se sont mis à maîtriser la rencontre. Beaucoup trop maladroits aux abords de la surface, les Basques ne sont jamais parvenus à inquiéter Cillessen - le remplaçant de Ter Stegen - en première période. De l'autre côté, le Barça n'a pas eu à forcer son talent. Si Luis Suarez a bien cru donner deux buts d'avance aux siens (21e, but refusé pour hors-jeu), la fin de période s'est terminée dans un climat plutôt rugueux avec quatre jaunes en cinq minutes.

Denis Suarez dans la lumière

Peu de spectacle donc. La seconde période n'avait pas mieux commencé avec de nouvelles altercations. Mais dix minutes de folie ont redonné de la saveur à un match qui en avait perdu. D'abord le Barca s'est mis à l'abri grâce à un penalty de Messi (55e), mais la Real Sociedad s'est relancée grâce à un superbe lob de Juanmi sur Cillessen. Un espoir vite douché, puisque dans la foulée, Luis Suarez a tué tout suspense en y allant de sa réalisation.

3-1, match terminé ? Pas tout à fait. Les Basques ont pensé encore revenir dans la partie suite à la réalisation de Willian José. Un espoir de courte durée. Arda Turan (80e), puis Denis Suarez (82e), sans doute l'homme du match, ont assuré la qualification blaugrana. Et une cinquième victoire consécutive. Le FC Barcelone rejoint Alaves, le Celta Vigo et l’Atletico en demi-finales avec un plateau plutôt ouvert depuis l’élimination du Real Madrid hier. Le match aller aura lieu le 1er février prochain.