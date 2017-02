Coupe du Roi : Le Barça va faire appel de l'exclusion de Luis Suarez

Le FC Barcelone a annoncé mercredi qu'il déposerait un recours contre le second carton jaune reçu mardi en Coupe du Roi par l'attaquant Luis Suarez, exclu en demi-finale retour contre l'Atletico (1-1) et par conséquent suspendu pour la finale fin mai. "Le FC Barcelone présentera un recours à l'encontre du rapport de l'arbitre devant le comité de compétition" de la fédération espagnole (RFEF), a fait savoir le club catalan dans un communiqué.

"Selon le rapport de l'arbitre (...), Suarez a reçu un second carton jaune pour avoir percuté de manière téméraire avec le bras un adversaire à la lutte pour le ballon", a poursuivi le club, jugeant anormaux les deux avertissements reçus coup sur coup par l'Uruguayen en fin de match.

Double buteur en demi-finales

"Il faut rappeler que l'attaquant uruguayen a reçu deux cartons jaunes en l'espace de trois minutes", a fait valoir le Barça. Buteur en demi-finale aller (2-1) puis au match retour (1-1), Suarez a grandement contribué à la qualification des Barcelonais tenants du titre pour leur quatrième finale de Coupe du Roi consécutive.

"Je crois qu'il n'y avait absolument rien", s'était défendu l'avant-centre après la rencontre, à propos de son deuxième carton jaune. L'entraîneur Luis Enrique s'était néanmoins montré fataliste mardi soir quant à l'issue de ce recours. "Je suis partisan de faire appel, mais quand on regarde les antécédents, on sait ce qui arrive quand on fait appel", a-t-il laissé entendre.