Gerard Piqué : "Luis Enrique mérite une belle sortie"

Luis Enrique va achever son mandat au FC Barcelone samedi en finale de Coupe du Roi contre Alaves. Et Gerard Piqué espère offrir une belle sortie à son coach. "C'est l'un des meilleurs entraîneur de l'histoire et il mérite une belle sortie. Il n'y a pas de meilleur départ que s'en aller sur un trophée et c'est une belle opportunité", a déclaré Piqué en conférence de presse.

"Le plus simple, ce serait de retenir les titres remportés avec lui. Il y en a eu beaucoup, avec de très beaux moments. Mais moi, je retiens sa manière de faire. Dans le vestiaire, il a fini par tous nous convaincre et ces trois années ont été magnifiques. Je veux qu'il parte sur une victoire, il le mérite."

Vainqueur de huit titres en trois saisons sur le banc du Barça, l'entraîneur espagnol peut achever son mandat sur un neuvième et dernier trophée samedi en finale de Coupe du Roi contre Alaves (21h30), avant de prendre un congé sabbatique.