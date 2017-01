L'Atletico accède au dernier carré

Les "Colchoneros", qui évoluaient sans leur attaquant Antoine Griezmann laissé au repos, se sont montrés solides au stade Ipurua. Ils ont eu le bonheur d'ouvrir la marque sur une tête puissante du défenseur José Maria Gimenez sur corner (49e), un but à l'extérieur qui a assommé Eibar, contraint de marquer au moins cinq fois à ce moment-là du match. Le club basque a certes réussi à reprendre l'avantage sur un but de Sergi Enrich, buteur après une frappe de Pedro Leon sur le poteau (73e), puis une reprise instantanée du même Pedro Leon (80e). Mais le latéral madrilène Juanfran a arraché le nul sur un joli lob (85e).

Ce résultat permet à l'Atletico de rejoindre le Deportivo Alaves parmi les demi-finalistes de la Coupe du Roi, en attendant les deux derniers quarts de finale retour, entre le Celta Vigo et le Real Madrid mercredi (aller: 2-1) et entre le FC Barcelone et la Real Sociedad jeudi (aller: 1-0).