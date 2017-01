L’invincible Real Madrid efface le record du Barça des tablettes avec 40 matches sans défaite

9 mois. Voilà 9 mois que le Real n’a plus perdu. C’était en Allemagne, un certain 9 avril 2016. À l’époque, le club madrilène balbutie son football et se prend les pieds dans le tapis de Wolsfburg (2-0). On pense alors la Casa Blanca au bord du gouffre. Un gouffre qui n’a jamais paru aussi loin en ce début d’année 2017.

Car, depuis cette déroute allemande, le Real est invincible. Au point d’établir un nouveau record en Espagne. Avec 40 matches sans défaite après un nul incroyable arraché à Séville jeudi en Coupe du Roi (3-3), les hommes de Zinedine Zidane ont en effet dépassé le Barça de Luis Enrique version 2015-2016 qui avait aligné 39 parties sans chuter avant de tomber face… au Real.

30 victoires et 10 nuls

Entre temps, le Real a amassé les trophées. Quelque uns. Une Ligue des champions, une Supercoupe d’Europe et un championnat du monde des clubs. Surtout, le club madrilène dispose d’un joli matelas de 4 points d’avance (avec un match en moins) sur son dauphin actuel, un certain FC Séville.

Il faut dire qu’avec 30 victoires lors de ces 40 matches (dont 12 sur 16 en Liga), le Real n’a pas fait les choses à moitié. Reste à savoir jusqu’où les Merengue pousseront ce record. Car si la Casa Blanca a battu le record, ce n’est le genre de la maison de s’arrêter en si bon chemin. Surtout quand elle est lancée à pleine vitesse, comme c’est le cas actuellement.