La Lazio surprend l'Inter

La Lazio Rome s'est qualifiée mardi pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en allant battre l'Inter Milan 2-1, mettant ainsi fin à la longue série de victoires des joueurs de Stefano Pioli. Il faut remonter à début décembre pour retrouver une défaite de l'Inter Milan (3-0 à Naples). Depuis, les Milanais avaient enchaîné neuf succès entre Serie A, Europa League et Coupe d'Italie. La belle série lombarde s'interrompt donc juste avant un très important rendez-vous: dimanche, l'Inter ira à Turin affronter la Juventus, leader du championnat.

La Lazio, elle, a donc décroché son billet pour le dernier carré, où elle pourrait bien retrouver sa rivale et voisine de l'AS Rome, qui affrontera mercredi, lors du dernier quart de finale, Cesena, dernière équipe de Serie B encore en lice. Il s'agirait donc d'un double derby de Rome, puisque les demi-finales de la Coupe se jouent en matches aller-retour. L'autre demi-finale est déjà connue et opposera Naples à la Juventus.

Mardi soir, les joueurs de Simone Inzaghi ont su gérer un début de match plutôt favorable à l'Inter avant de se montrer régulièrement dangereux en contre. Ils ont ouvert le score par Felipe Anderson (20e), bien servi par Lulic , et ont creusé l'écart en deuxième période par Biglia sur penalty (2-0, 56e). Les deux équipes ont terminé à 10 avec les expulsions de Miranda pour l'Inter et Radu pour la Lazio. Les Milanais ont alors réduit le score par Brozovic (84e) mais n'ont pas pu revenir.