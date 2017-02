Burkina Faso et Egypte pour un retour en finale

Le Burkina Faso, finaliste malheureux en 2013, et l'Egypte, sacrée pour la dernière fois en 2010, s'affrontent en demi-finale de la CAN 2017, mercredi à Libreville (20h00), avec l'objectif de retrouver le sommet continental. Le Burkina, vainqueur de la Tunisie en quart (2-0), était un finaliste surprise en 2013 (battu 1-0 par le Nigeria), mais a depuis gagné en expérience, avec toujours l'ossature composée par le défenseur Koné, le milieu et capitaine Kaboré, les frères Traoré à l'animation et le buteur Bancé. Les Étalons du sélectionneur portugais Paulo Duarte affrontent des Pharaons absents des trois dernières CAN et qui rêvent de renouer avec leur standing de septuples vainqueurs de l'épreuve (record).

L'Égypte, qui a sorti le Maroc en quart (1-0), n'a toujours pas encaissé le moindre but, avec notamment son talisman dans les cages, le vétéran El-Hadary (44 ans), lui-même titré quatre fois dans la compétition (1998, 2006, 2008, 2010). Problème, les hommes de l'Argentin Hector Cuper ne marquent pas beaucoup non plus (seulement 3 buts en 4 matches), et seront privés du milieu offensif Elneny, tandis que l'attaquant Mohsen est incertain (genou). Mais il leur reste Salah, élément offensif capable de forcer la décision à tout moment.

L'autre demi-finale mettra aux prises le Cameroun, tombeur du Sénégal en quart (0-0 a.p., 5-4 t.a.b.), et le Ghana des frères Ayew, vainqueur de la RD Congo (2-1) et présent pour la sixième fois de suite dans le dernier carré de la CAN.