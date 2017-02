CAN 2017 - Finale Egypte-Cameroun - Hugo Broos espère que la presse camerounaise l'a compris

Hugo Broos, sélectionneur belge du Cameroun: "C'est vrai que lorsque je suis arrivé au Cameroun, j'ai dû changer des joueurs âgés, qui n'étaient plus motivés par la sélection. J'ai pris des joueurs plus jeunes. On a fait du bon travail. L'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau. Je suis content pour les joueurs. Ce n'est pas un groupe de footballeurs, c'est un groupe d'amis. Prendre une revanche sur des journalistes, c'est le plus stupide qu'un coach puisse faire. Je ne demande qu'une chose, j'espère que la presse camerounaise m'a compris: patience et correction. Je pense que notre relation est bien meilleure qu'il y a un an."

Hector Cuper, sélectionneur argentin de l'Egypte: "Je veux d'abord féliciter le Cameroun. Je ne suis pas triste parce que j'ai encore perdu une finale. Je sui désolé pour les joueurs. Je regrette seulement que nous n'ayons pas pu donner cette joie au peuple égyptien. Bon, je perds encore une finale... Je ne vais pas dire que je suis habitué, mais bon..." (Cuper avait perdu deux finales de Ligue des champions avec Valence, et celle de la Coupe des coupes avec Majorque, ndlr).