CAN 2017 : Le Ghana opte pour une pré-liste de 26 joueurs avec tous les cadres

Les principaux cadres sont bien présents, les frères André et Jordan Ayew, Asamoah Gyan, Mubarak Wakaso, John Boye, Jonathan Mensah et Christian Atsu le meilleur joueur de la CAN 2015.

De nouveaux visages figurent également sur la liste, notamment Ebenezer Ofori (AIK Stockholm/SUE) et Joseph Larweh Attamah (Basaksehir/TUR). Les Black Stars entament à partir de lundi un stage de préparation à Al Aïn (Emirats Arabes Unis). Ils rejoindront le Gabon le 13 janvier.

Le Ghana, finaliste en 2015 évoluera dans le groupe D avec l'Egypte,le Mali et l'Ouganda.

Les 26 Ghanéens

Gardiens de buts : Razak Braimah (Cordoba/ESP), Adam Kwarasey (Rosenborg/NOR), Richard Ofori (Wa All Stars/GHA).

Défenseurs : Harrison Afful (Columbus Crew/USA), Andy Yiadom (Barnsley/ENG), Baba Rahman (Schalke 04/GER), Frank Acheampong (Anderlecht/BEL), John Boye (Sivasspor/TUR), Jonathan Mensah (Anzhi/RUS), Daniel Amartey (Leicester City/ENG), Edwin Gyimah (Orlando Pirates/RSA).

Milieux : Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese/ITA), Afriyie Acquah (Torino/ITA), Thomas Partey (Atletico Madrid/ESP), Mubarak Wakaso (Panathinaikos/GRE), Christian Atsu (Newcastle/ENG), Ebenezer Ofori (AIK Stockholm/SWE), Samuel Tetteh (Leifering/AUT), Joseph Larweh Attamah (Basaksehir/TUR).

Attaquants : Asamoah Gyan (Al Ahli/UAE), Jordan Ayew (Aston Villa/ENG), Abdul-Majeed Waris (Lorient/FRA), André Ayew (West Ham/ENG), Ebenezer Assifuah (Sion/SUI), Bernard Tekpetey (Schalke 04/GER), Raphael Dwamena (Austria Lustenau/AUT).