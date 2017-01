CAN 2017 - Sombrero, course de 70 mètres, lucarne: le raid fantastique de Piqueti contre le Cameroun

Piqueti s'en souviendra très longtemps. Le joueur de la Guinée-Bissau a inscrit un but exceptionnel mercredi pour donner l'avantage à son équipe face au Cameroun en phase de groupes.

Le joueur de 23 ans, qui évolue dans l'équipe réserve de Braga, au Portugal, récupère le ballon à l'entrée de sa propre surface de réparation, réussi un sombrero et élimine à lui tout seul la quasi intégralité des Lions indomptables avant d'envoyer une mine en lucarne. Le plus beau but de la compétition jusqu'à présent, assurément.