Côte d'Ivoire: une liste de 24 joueurs avec Bailly mais sans Gervinho

Dans cette liste dévoilée mercredi, les principales têtes d'affiche des Eléphants sont présentes, à l'instar de Bailly. Le Parisien Serge Aurier et le Berlinois Salomon Kalou seront bien là, aux côtés de 8 autres joueurs ayant remporté la CAN en 2015. Mais manque à l'appel le capitaine et attaquant Gervinho, blessé à un genou et forfait.

Wilfried Zaha, l'attaquant de Crystal Palace, fera de son côté ses grands débuts en sélection ivoirienne, à 24 ans. Il avait choisi en novembre de jouer pour son pays natal au détriment de l'Angleterre, où il a grandi. La liste définitive des 23 joueurs sera donnée le 4 janvier. Les Eléphants effectueront du 2 au 12 janvier un stage de préparation à Abou Dhabi, ponctué par deux matches amicaux, le 8 janvier contre la Suède et le 11 janvier face à l'Ouganda.

Les 24 Ivoiriens

Gardiens: Sylvain Gbohouo (Mazembe/COD), Mande Sayouba (Stabaek/NOR), Ali Badra Sangaré (Tanda/CIV)

Défenseurs: Eric Bailly (Manchester United/ENG), Serge Aurier (Paris SG/FRA), Simon Deli (Slavia Prague/CZE), Ousmane Viera Diarrassouba (Adanaspor/TUR), Wilfried Kanon (La Haye/NED), Lamine Koné (Sunderland/ENG), Adama Traoré (Bâle/SUI), Bagayoko Mamadou (St-Trond/BEL)

Milieux: Geoffrey Serey Dié (Bâle/SUI), Victorien Angban(Grenade/ESP), Cheick Doukouré (Metz/FRA), Franck Kessié (Bergame/ITA), Yao Serge N'Guessan (Nancy/FRA), Jean-Michaël Séri (Nice/FRA)

Attaquants: Wilfried Bony (Stoke City/ENG), Max-Alain Gradel (Bournemouth/ENG), Jonathan Kodjia (Aston Villa/ENG), Giovanni Sio (Rennes/FRA), Salomon Kalou (Hertha Berlin/GER), Nicolas Pépé (Angers/FRA), Wilfried Zaha (Crystal Palace/ENG)