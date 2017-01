Le Sénégal s'est montré plus réaliste que la Tunisie (2-0)

Le Sénégal est idéalement entré dans sa Coupe d'Afrique des Nations en disposant, non sans difficulté, de la Tunisie, dimanche à Franceville. Les Aigles de Carthage n'auront pourtant pas démérité mais auront pêché par un manque incroyable de finition, d'Akaïchi (2e, 16e, 60e), Khnisi (90e) ou encore Maskni (70e). Cependant, un Abdoulaye Diallo impeccable dans la cage adverse, ainsi qu'une certaine réussite (deux transversales), auront eu raison des velléités tunisiennes.

Le Sénégal a rapidement ouvert le score, totalement contre le cours du jeu, sur un pénalty concédé par Abdennour pour un tacle non maîtrisé sur un Kouyaté bouillant. Le milieu de West Ham n'aura eu de cesse de percuter. Sadio Mané ne s'est pas fait prier pour prendre à contre pied Ayman Mathlouti (0-1 10e) et mettre un premier coup sur la tête des Tunisiens.

La physionomie du match ne s'est pas inversée pour autant, avec des Aigles faisant le siège du but de Diallo, sans pour autant réussir à inquiéter le gardien de Rizespor. Kara Mbodji réalisa alors le break sur la deuxième véritable occasion sénégalaise, en reprenant de la tête un bon corner de la drotie vers la gauche, alors que la défense tunisienne avait encore la tête au léger accrochage entre plusieurs joueurs, avant le coup de pied de coin (0-2 30e). Le coup était rude pour les joueurs de Henryk Kasperczak.

Les Lions ont fait tourner au milieu

Après la pause, l'entrée de jeu de Khazri, à la place d'Azouni, a donné un peu de profondeur au jeu tunisien, le joueur de Sunderland permettant d'effectuer le lien entre le milieu et l'attaque, sans pour autant réussir à concrétiser la domination tunisienne (58e, 59e, 66e). Voyant le manque de réussite tunisien, et la motivation de certains s'étioler, le Sénégal poussait et touchait la transversale par l'intermédiaire d'Ismaïla Sarr, le jeune Messin tout juste entré en jeu.

Les Lions géraient intelligemment leur avantage en faisant tourner au milieu, cherchant une nouvelle faille dans la défense tunisienne. Pendant ce temps, Msakni, ou Khazri, jouaient de maladresse en butant tour à tour sur Diallo, trouvant même deux fois les montants (59e, 68e). Les Aigles finissent le match avec 15 frappes à 8, mais seulement 4 tirs cadrés à 2, témoignant de leur manque évident de précision, qui tranche avec le parfait réalisme des joueurs du jeune Aliou Cissé.

Pour tenter de se relancer, la Tunisie ira défier l'Algérie, également à la relance, après son nul contre le Zimbabwe, jeudi (17h00). Le Sénégal voudra conserver sa place de leader du groupe B contre les Zimbabwéens (20h00), adversaires supposés le plus faible de la poule.